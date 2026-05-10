Arina Sabalenka eliminisana u Rimu

Rumunska teniserka Sorana Kristea plasirala se u osminu finala mastersa u Rimu, pošto je posle tri seta pobedila prvu teniserku sveta Beloruskinju Arinu Sabalenku 2:6, 6:3, 7:5.

Kristea, 27. teniserka na WTA listi, pobedila je Sabalenku posle dva sata i 14 minuta. Ona će u osmini finala igrati protiv Čehinje Linde Noskove. U osminu finala se plasirala i Letonka Jelena Ostapenko, nakon što je posle tri seta pobedila Kineskinju Ćinven Džen 6:4, 4:6, 4:6. Ostapenko, 36. teniserka sveta, pobedila je 32. igračicu na WTA listi posle dva sata i 30 minuta. U osmini finala, Ostapenko će igrati protiv bolje iz duela Benčić – Kalinskaja.