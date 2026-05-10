Putin: Pobeda je uvek bila i biće naša

Ove godine Crvenim trgom nije prolazila vojna tehnika osim naleta avijacije, Ukrajinci nisu, kako se strahovalo, izveli napad na glavni grad Rusije

Ruski predsednik Vladimir Putin poručio je juče da je uveren u pobedu dok je nadgledao vojnu paradu na Crvenom trgu u znak sećanja na poraz nad nacističkom Nemačkom u Drugom svetskom ratu, javlja agencija AP. Bezbednost u Moskvi je bila na visokom nivou dok su Putin i nekoliko stranih lidera prisustvovali paradi povodom Dana pobede, iako je trodnevno primirje, uz posredovanje SAD, stišalo zabrinutost zbog mogućih pokušaja Ukrajine da poremeti svečanost. Putin je