Univerzitetska biblioteka u Beogradu slavi vek postojanja

Beta pre 1 sat

Univerzitetska bibilioteka "Svetozar Marković" u Beogradu obeležiće 100 godina postojanja književnim skupom "Biblioslovlje" u četvrtak, 14. maja, od 18 časova.

Organizatori su u najavi naveli da će razgovor biti o biblioteci kao mestu susreta, stvaranja, čitanja, pamćenja i književne inspiracije.

Univerzitetska biblioteka priprema skup u saradnji s Udruženjem književnika Srbije koje ove godine slavi 120 godina postojanja.

"Upravo biblioteka i književnost, kao dva prostora kulturnog trajanja, prirodno otvaraju mogućnost za ovakav zajednički program (...) pričaćemo o biblioteci kao prostoru književnosti, kulture, čitanja, susreta i pamćenja", piše u saopštenju.

(Beta, 11.05.2026)

