INTERVJU Ivanka Popović: Ne postoji dobro vreme za Vučića da raspiše izbore

Profesorka Tehnološko-metalurškog fakulteta i nekadašnja rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović rekla je u intervjuu za Nova.rs da ne postoji potez koji predsednik Srbije Aleksandar Vučić može da povuče kako bi obezbedio za sebe povoljan izborni rezultat. Ona je u razgovoru za naš portal naglasila da nas je politika nezameranja dovela do života bez perskeptive, ali da je društvena pobuna, čiji su glavni pokretači studenti, dovela do masovnog učešća građana u javnom životu.

Govoreći o novim generacijama mladih ljudi, Popović ističe da nije mogla da prepostavi da će oni biti glavna snaga pobune, ali napominje da je tragedija u Novom Sadu u svakom građaninu i građanki razotkrio sve razmere nesigurnosti u kojoj mi živimo, te da je ta spoznaja bila okidač za dovoljan broj studenata. Intervju smo započeli pričom o novoj kampanji koju pokreće ProGlas, ovog puta je fokus na našim sunarodnicima u dijaspori. Stoga i pitanje – kako tumačite