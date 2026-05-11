Vremeplov: Osnovano Srpsko poljoprivredno društvo

BEOGRAD - Na današnji dan 1869 - osnovano je Srpsko poljoprivredno društvo s ciljem širenja stručnih znanja među seljacima, kao i popularizacije novih saznanja u poljoprivredi. Prvobitni naziv bio je: Društvo za poljsku privredu. Srpsko poljoprivredno društvo je postojalo do 1946. kada je ukinuto.

Danas je ponedeljak, 11. maj, 131. dan 2026. Do kraja godine ima 234 dana. 330 - Konstantinopolj (sadašnji Istanbul, što je bukvalni prevod slovenskog Carigrad) postao je nova prestonica Rimskog carstva. Grad je neformalno nazvan je po osnivaču caru Konstantinu I Velikom. 483 - Rođen je Vizantijski car Justinijan I, poznat kao Justinijan Veliki, koji se proslavio kodifikacijom rimskog prava, velikom graditeljskom aktivnošću i osvajanjima. Težeći obnovi Rimskog