Tramp: Uveren sam da će Iran da obustavi obogaćivanje uranijuma

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je uveren da će Iran u potpunosti obustaviti obogaćivanje uranijuma i odustati od razvoja nuklearnog oružja, uprkos tome što pregovori između Vašingtona i Teherana i dalje nisu doneli napredak.

"Sto odsto će to zaustaviti", rekao je Tramp u intervjuu za "Sid & Friends In The Morning", jutarnji program koji se emituje na njujorškom radiju WABC, odgovarajući na pitanje da li veruje da Iran može biti sprečen da razvija nuklearno oružje, prenosi The Jerusalem Post. On je naveo da je lično uključen u razgovore sa iranskim zvaničnicima. "Imam kontakt sa njima. Rekli su da ćemo dobiti 'prašinu'. Ja to zovem nuklearna prašina jer je to odgovarajući izraz. I