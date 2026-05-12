Lebron Džejms još nije doneo odluku o svojoj budućnosti

Košarkaš Los Anđeles lejkersa Lebron Džejms izjavio je danas da ne zna da li je poraz od Oklahome, u četvrtoj utakmici polufinala Zapadne konferencije NBA lige, bio i njegov poslednji meč u karijeri. "Ne znam šta mi budućnost nosi.

Imam puno vremena sada. Mislim da sam to rekao i prošle godine nakon što smo izgubili od Minesote. Razgovaraću sa porodicom i provesti neko vreme sa njima, a onda ćete, kada dođe vreme, znati šta sam odlučio da uradim", rekao je 41-godišnji LebronDžejms. Lejkersi su završili sezonu u polufinalu plej-ofa Zapada, pošto su eliminisani od Oklahome ukupnim rezultatom 4:0. U poslednjoj, četvrtoj utakmici, Lejkersi su izgubili sa 115:110, a Džejms je u poslednjoj utakmici