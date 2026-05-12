Savladao Međedovića, a sada ga čeka Medvedev

Rus Danil Medvedev spustio je zavesu na program mastersa u Rimu ovog utorka pobedom protiv Argentinca Tijaga Tirantea.

Konačan rezultat posle sat i 23 minuta je 6:3, 6:2. Deveti igrač sveta izgubio je prvi servis u ovom okršaju, ali je odmah uzvratio brejk, pa napravio još jedan za 5:2. U narednom je 30-godišnji Moskovljanin pokazao jaču inicijativu. Poveo je je 5:1, posle čega je imao šansu da povede na servis 25-godišnjaka iz La Plate, 69. na ATP lestvici, ali je ubrzo posle toga rutinirao mlađeg rivala. Pred Medvedevom je nezgodan protivnik. Reč je o talentovanom španskom