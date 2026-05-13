Budućnost preko Kluža do polufinala ABA lige

Danas pre 2 sata  |  Beta
Košarkaši Budućnosti plasirali su se u polufinale ABA lige, pošto su večeras u odlučujućem, trećem mesu četvrtfinala na svom terenu u Podgorici pobedili Kluž 112:81 (29:19, 26:24, 25:27, 32:11).

Budućnost su predvodili Rašid Sulejmon sa 24 i Aksel Butije sa 21 poenom, a pratili su ih Zoran Nikolić sa 16, Kevin Farel sa 12 i Nikola Tanasković sa 11 poena. Kod Kluža bolji od ostalih bili su Deron Rasel sa 24 i Dušan Miletić sa 16 poena. Budućnost će u polufinalu igrati protiv Dubaija, a prednost domaćeg terena u toj seriji imaće Dubai.
