Srednji kurs dinara za evro 117,3814 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće u sredu 117,3814 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,1 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u utorak slabiji je za 0,2 odsto i iznosi 100,0523 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,6 odsto nego pre mesec dana, a na godišnjem nivou za 5,4 odsto, dok je od početka godine niži za 0,1 odsto.