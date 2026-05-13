Vošina trostruka potera za trećom srećom!

Predstojeće finale Kupa Srbije u znaku je broja tri za novosadsku “staru damu” – Voša juri svoj treći trofej, u trećem uzastopnom finalu protiv Crvene zvezde, a za to mora treći put da pobedi najvećeg rivala u tekućoj sezoni.

Voša je u Super ligi Srbije ove sezone pobedila Crvenu zvezdu dvaput u razmaku od samo 38 dana, prvo na svom “Karađorđu”, 30. oktobra, rezultatom 3:2, golom Milana Kolarevića u nadoknadi, da bi potom 7. Decembra jedini pogodak na stadionu “Rajko Mitić” postigao – Njegoš Petrović. Crvena zvezda i Vojvodina sastaće se u trećem uzastopnom finalu Kupa Srbije, a ujedno, ovo će biti deveto za "staru damu". Ako se pogleda celokupna istorija, Voša je pre osamostaljenja