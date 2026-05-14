Cvejić (SRCE): Nema izbora u julu, Vučić želi EXPO

Beta pre 7 minuta

 Narodni poslanik i potpredsednik Srbija centra (SRCE) Slobodan Cvejić izjavio je danas da od najave predsednika Aleksandra Vučića o vanrednim parlamentarnim izborima u julu "nema ništa" jer će, kako kaže, želeti da ostane na značajnoj funkciji do otvaranja i zatvaranja EXPO.

"Ono što možemo eventualno da očekujemo, a rekao bih da način na koji napadaju rektora (Univerziteta u Beogradu Vladana) Đokića, koji se doduše pre neki dan ogradio od toga da je on vođa i nečiji kandidat, govori o tome da bi ti predsednički izbori bili zapravo prvi koji bi se desili i to svi očekujemo – da ne idu u paru nego prvo jedni pa drugi", naveo je Cvejić u saopštenju.

Dodao je da Vučić može da pređe na mesto premijera kroz rekonstrukciju Vlade, te da ne mora ni da izađe na izbore.

"Tako da ne verujem da će biti predsednički ni u ovoj godini, a parlamentarni pre eventualno jeseni sledeće godine. Jedino da ostavim neku malu šansu za predsedničke da se dese pred kraj godine, ali ne verujem. Dakle u januaru… Ali mislim da se ni to neće desiti", rekao je Cvejić.

Istakao je da opozicija treba da se sprema "za nešto što će biti sledeće godine".

"Sad se troši previše energije na raspravu i diskusiju o tome, a to je upravo ono što je on hteo da dobije dok za to vreme pokušava da završi neke druge poslove", naveo je Cvejić.

Govoreći o dijalogu vlasti i opozicije, Cvejić je istakao da je Skupština mesto gde treba da se vodi, a vlast tu važnu funkciju parlamenta "dezavuiše".

"Mi nemamo otvoren prostor za dijalog. A onda prave neke radne grupe, na primer hajde sad da sednemo svi da razgovaramo, ili predsednik (države) poziva na razgovore u situaciji u kojoj vi vidite da je u stvari čitav institucionalni poredak koji treba da obnavlja dijalog zloupotrebljen. Nekoliko puta su te radne grupe osnivane i nikakav rezultat time nije postignut", poručio je Cvejić.

(Beta, 14.05.2026)

