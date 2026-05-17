Rasing posle 14 godina ponovo u La Ligi

Fudbaleri Rasing Santandera izborili su povratak u La Ligu posle 14 godina, pošto su na svom terenu pobedili Valjadolid rezultatom 4:1 (1:1) i tako stekli nedostižnu prednost u odnosu na trećeplasiranju Almeriju.

Golove za Rasing postigli su Asijer Viljalibre u 33. minutu, Andres Martin u 62. i 73. minutu i Sulejman Kamara u 90+5. Strelac jedinog pogotka za Valjadolid bio je Mohamed Žauab u 42. minutu. Valjadolid je utakmicu završio sa deset igrača nakon što je Karlos Klerk dobio crveni karton u 59. minutu. Rasing je vodeći na tabeli druge lige Španije sa 78 bodova, Deportivo La Korunja je na drugom mestu sa 71 i utakmicom manje, dok je Almerija na trećoj poziciji sa 71