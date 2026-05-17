POGLED SA MIŠELUKA: Iza lovora i govora

NOVI SAD - Među najlepšim rečima srpskog jezika svakako su – kap i seme. Kratke, zvučne, nabijene unutrašnjim smislom. Seme… to je ono kad si mali, pa po zemlji skupljaš semena, mala poput lana, ili velika poput breskvinog, pa ih nosiš kući. Očistiš i dugo gledaš. Šta li će iz njih izrasti? Neka krošnja, ispod koje će se troje sklanjati od avgustovskog sunca, čuči u semenci pred tobom, kao svrače ispalo iz gnezda. Kao strela ispaljena iz moćnog luka, buduće stablo i njegove grane otežale od plodova

Baš kao što se u svakoj kapi vode nalazi reka cela. Ili u svakoj suzi čitav čovek. Je li tako i s nama? Koliko je čoveka u detetu? I koliko deteta u moćniku koji vam, možda upravo ovog časa, određuje sudbinu? Prisećam se onih velikih… Evo, recimo, najveći od najvećih – Lazar Dunđerski. Kažu, najbogatiji Srbin 19. veka. Obrađivao je, mahom i posedovao, 42 hiljade lanaca zemlje. Ono što je na njima rodilo raznosio je Dunavom i Tisom na osam svojih velikih lađa. Od