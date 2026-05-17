Lalatović bez pobede, navijači traže da ostane

Novi Pazar nije pobedio na oproštajnoj utakmici na domaćem terenu u sezoni, Železničar je došao do 2:2 golom Nikole Jovanovića u 95. minutu.

Navijači Novog Pazara tražili su transparentom i skandiranjem da Nenad Lalatović ostane trener i u sledećoj sezoni, ali on još ne potvrđuje da će tako i da bude. Prelepe golove postigli su Driton Camaj za rano vođstvo Novog Pazara i Janko Jevremović za 2:1, a činilo se da je trenutak odluke bio pogodak Zorana Alilovića na asistenciju Mihajla Petkovića. Železničar je dao gol u poslednjem trenutku, posle ubacivanja lopte iz auta. Pre gola isključen je Brunčević jer