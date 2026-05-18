U Srbiji danas mestimično oblačno i vetrovito, ali toplije

Vreme u Srbiji će danas ujutru iznad većeg dela zemlje biti pretežno vedro, a na istoku i jugu mestimično oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Tokom dana očekuje se malo do umereno oblačno i toplije vreme sa sunčanim intervalima. Duvaće slab i umeren, u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno i jak zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od sedam stepeni do 12, a najviša od 19 do 22 stepena. Vreme u Beogradu će danas ujutru biti pretežno vedro, a tokom dana malo do umereno oblačno i toplije sa sunčanim intervalima. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće