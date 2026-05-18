Priština započela izgradnju fabrike municije

Ministar odbrane privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Ejup Maćedonci izjavio je da su kod Đakovice počeli radovi na izgradnji prve fabrike municije na tzv. Kosovu.

Maćedonci je, nakon što je sa premijerom privremenih institucija u tehničkom mandatu Aljbinom Kurtijem, obišao gradilište u Jahocu, kod Đakovice, rekao da će se u fabrici proizvoditi municija kalibra 5,56 mm i 7,62 mm. Prema navodima Maćedoncija u objavi na društvenim mrežama, u Turskoj se završava proizvodnja mašina, laboratorija i druge tehničke opreme za fabriku kod Đakovice. U oktobru prošle godine potpisan je sporazum između privremenih prištinskih