Vremenska prognoza za utorak 19. maj 2026: Danas oblačno sa sunčanim intervalima

U Srbiji će danas biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na jugu i jugozapadu očekuje se više oblačnosti. Posle podne ponegde kiša ili lokalni pljusak uz mogućnost grmljavine.

Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od pet do 10, a najviša od 19 do 23.

U Beogradu danas malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, uz slab i umeren severni i severozapadni vetar.

Najniža temperatura oko 10, a najviša oko 22.

(Beta, 19.05.2026)