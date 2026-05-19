EU se priprema za pregovore sa Rusijom

Dok je pregovarački tim američkog predsednika Donalda Trumpa zaglavljen u iranskoj krizi zapostavljajući pitanje rata u Ukrajini, zvanična Moskva je prošle nedelje bacila svojevrsni pregovarački mamac Evropskoj uniji, predloživši joj da bivši nemački kancelar Gerhard Schroeder bude evropski specijalni izaslanik za mirovne pregovore o Ukrajini. Iako su u Briselu i Berlinu odbili predlog iz Kremlja smatrajući da je Schroeder naklonjeniji ruskim a ne evropskim