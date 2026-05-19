Penjaroja: „Verujem da nije trebalo da patimo da dobijemo utakmicu“

Košarkaši Partizana su uspeli da savladaju Zvezdu sa 100:94 u prvom meču polufinala ABA lige i tako su došli na korak do plasmana u finale.

Posle ovog meča je bio zadovoljan Đoan Penjaroja iako su crno-beli imali veliki pad u poslednjoj deonici. Ipak, upozorava da nije sve gotovo. – Samo je 1:0, mislim da smo igrali jako dobru utakmicu neka 32-33 minuta. Kontrolisali smo ritam, igrali dobru odbranu naročito u trećoj četvrtini. Verujem da nije trebalo da patimo da dobijemo utakmicu, ali na kraju smo pali u poslednjih sedam minuta kad smo imali 20 poena prednosti i Zvezda se na kraju borila. Imali su