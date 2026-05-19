Danas malo do umereno oblačno, sa sunčanim intervalima, temperatura do 23 stepena

U Srbiji će danas biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na jugu i jugozapadu očekuje se više oblačnosti. Posle podne ponegde kiša ili lokalni pljusak uz mogućnost grmljavine. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od pet do 10, a najviša od 19 do 23 stepena. U Beogradu danas malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, uz slab i umeren severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura oko 10, a najviša oko 22 stepena.