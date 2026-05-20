Danas bez vode sam centar Beograda: Na spisku su ovi delovi Savskog venca

Potrošači opštine Savski venac ostaće bez vode danas od 8 do 17 sati, saopšteno je iz Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Bez vode će biti potrošači u ulicama Karađorđevoj, od Kameničke do Mihaila Bogićevića, i Kameničkoj, od Karađorđeve do Gavrila Principa. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna. Iz „Vodovoda” apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011,