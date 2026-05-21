Tramp obećao da će zapleniti iranski visoko obogaćeni uranijum

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je večeras da će Amerikanci dobiti visoko obogaćeni uranijum iz Irana. "Dobićemo ga.

Ne treba nam, ne želimo ga. Verovatno ćemo ga uništiti kada ga dobijemo, ali im nećemo dozvoliti da ga imaju", rekao je Tramp novinarima u Beloj kući. Vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei izdao je direktivu kojom se zabranjuje transfer iranskih zaliha visoko obogaćenog uranijuma u ​​inostranstvo, prenela je danas britanska agencija Rojters pozivajući se na dva visokorangirana iranska izvora. Prema iranskoj agenciji Fars, Vašington zahteva da se ove zalihe, koje