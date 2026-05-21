Vremeplov: Rođen glumac Toša Jovanović

NOVI SAD - Na današnji dan 1845. godine rođen je srpski glumac Toša Jovanović, član Narodnog pozorišta u Zagrebu (HNK) i Narodnog pozorišta u Beogradu (Srpsko kraljevsko narodno pozorište), jedan od najvećih srpskih glumaca 19. veka. Posebno se istakao ulogama heroja i ljubavnika. Kao prvi glumac iz Srbije gostovao je u Budimpešti.

Danas je četvrtak, 21. maj, 2026. godine. Do kraja godine ima 224 dana. 1349 - Državni sabor u srpskom prestonom gradu Skoplju usvojio je prvi deo Dušanovog zakonika, odnosno "Zakonik blagovernago cara Stefana", kako je glasio zvaničan naziv, kojim su utvrđena opšta načela uređenja države. Pored odredaba ustavnog karaktera, Zakonik je regulisao prava staleža, štiteći i najniže slojeve, i imao je kazneno-pravne i procesno-pravne odredbe i odredbe iz porodičnog i