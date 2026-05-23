(VIDEO) Blickrig Vegasa u Denveru za 2:0

Vegas Golden Najtsi dobili su i drugi meč kao gosti protiv Kolorada, ovaj put 3:1 i sada vode u seriji 2:0 u finalu Zapadne konferencije NHL lige.

Domaćini su u Denveru dobro počeli, ali na kraju su led napustili pognutih glava. Lavine su povele golom Koltona u završnici prve deonice. Dugo je taj rezultat bio na semaforu, sve do sredine treće trećine. A onda je tim iz Nevade u dva minuta sve preokrenuo. Prvo je pogodio Ajhel za 1:1 u desetom minutu treće deonice, a samo dva minuta kasnije za 2:1 je precizan bio Barbašev. Rus je u samom finišu meča pogodio i na praznu mrežu za konačnih 3:1. Vegas sada dva meča