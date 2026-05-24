Pajić (PSG): Reakcija policije na protestu bila neumerena

Poslanik Pokreta slobodnih građana (PSG) Vladimir Pajić ocenio je danas da je reakcija policije nakon studentskog protesta na Trgu Slavija u Beogradu, koji je održan sinoć, bila neumerena i preterana, navodeći da je situacija mogla da bude rešena bez eskalacije i haosa.

"Policija je gotovo neselektivno krenula da potiskuje građane i tako je došlo do sukoba. Godinama upozoravamo na ponašanje policije i tražimo odgovornost za prekoračenja ovlašćenja, a danas imamo načelnika policije optuženog za najteža krivična dela", izjavio je Pajić za televiziju Juronjuz, a prenela stranka u saopštenju.

Pajić je rekao da se politički dijalog ne vodi kroz ad hok pozive, već kroz institucije sistema koje za to postoje, povodom poziva predsednika Srbije na dijalog sa opozicijom.

"Društvena kriza je ogromna, a dijalog mora da se vodi u Skupštini, na odborima, javnim slušanjima i kroz ozbiljnu raspravu institucija, stručne javnosti i civilnog sektora. Dijalog mora da postoji i u javnom prostoru, kroz televizijske debate i javna suočavanja stavova, ali predstavnici vlasti na takav otvoren i ravnopravan medijski dijalog ne pristaju", naveo je on.

Pajić je istakao da PSG zajedno sa kolegama iz opozicije, predstavnicima civilnog društva i stručnom javnošću radi na stvaranju proevropskog bloka koji može da ponudi alternativu aktuelnoj vlasti i vrati Srbiju na put demokratije i evropskih vrednosti.

"Evropski put Srbije godinama je zloupotrebljavan zarad političkog marketinga vlasti, ali odgovor na to ne sme biti odustajanje od evropskih integracija, već promena vlasti i povratak ozbiljnoj i odgovornoj politici", naveo je Pajić.

(Beta, 24.05.2026)