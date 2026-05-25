Jokić izabran u idealnu petorku NBA lige

Košarkaš Denvera Nikola Jokić i Šej Gildžes-Aleksander iz Oklahome jednoglasno su izabrani u prvi tim NBA lige ove sezone, objavljeno je prošle noći.

Uz njih dvojicu, idealnu petorku ove sezone kompletiraju Viktor Vembanjama iz San Antonija, košarkaš Los Anđeles lejkersa Luka Dončić i Kejd Kaningem iz Detroita. Jokić i Gildžes-Aleksander dobili su svih 100 glasova u izboru za prvi tim, dok je Vembanjama dobio 99 glasova za prvi i jedan za drugi tim. Dončić je dobio 91 glas za prvi i devet za drugi tim, a Kaningem 60 za prvi i 38 glasova za drugi tim lige. U drugi tim NBA lige izabrani su Džejlen Braun iz