Olimpijska šampiona ispala na startu Rolan Garosa

Ukrajinska teniserka Elena Svitolina plasirala se danas u drugo kolo Rolan Garosa u Parizu, pošto je pobedila 57. teniserku sveta Anu Bondar iz Mađarske posle tri seta, 3:6, 6:1, 7:6.

Sedma teniserka sveta pobedila je posle dva sata i 26 minuta. Ona je pet puta oduzela servis Bondar, koja je napravila četiri brejka. Svitolina će u drugom kolu igrati protiv španske teniserke Kejtlin Kevedo, koja je pobedila Francuskinju Leoliju Žanžan 7:6, 7:6. U drugom kolu je i Belgijanka Eliz Mertens, pobedom protiv Tatjane Marije iz Nemačke 7:5, 6:0. Ona će igrati protiv Poljakinje Maje Hvalinske, koja je pobedila Kineskinju Ćinven Ženg 6:4, 6:0. Podsetimo,