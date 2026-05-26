‘Veštačka inteligencija mora da bude razoružana’: papa

ANGELO CARCONI/EPA/Shutterstock Poglavar Rimokatoličke crkve, papa Lav Četrnaesti

Papa Lav Četrnaesti predstavio je prvi veliki dokument o učenju (enciklika), poručujući da veštačka inteligencija mora da bude „razoružana“.

„Znam da je reč jaka, ali je namerno izabrana jer ovom trenutku potrebne su reči koje mogu da privuku pažnju“, rekao je poglavar Rimokatoličke crkve.

Enciklike su pisma katoličkim biskupima, ali poslednjih decenija prerasla su poruke pape upućene svetu.

Iako je ovo pismo uglavnom bilo usmereno na veštačku inteligenciju, papa Lav je izneo jedno od najsnažnijih i najopsežnijih izvinjenja Vatikana za ulogu crkve na čijem je čelu u robovlasništvu.

„Nemoguće je bilo ne osetiti duboku tugu kada se razmišlja o ogromnoj patnji i poniženju koje je toliko ljudi pretrpelo“, napisao je papa.

„U ime crkve, tražim oproštaj", napisao je.

Papa je pomenuo trgovinu robljem u vezi sa veštačkom inteligencijom, sugerišući da je svet u opasnosti da ponovo normalizuje eksploataciju ljudi - i u njenoj proizvodnji, i u primeni.

Podvukavši paralele istorijske tragedije tradicionalnog ropstva i pretnji „novih digitalnih ropstava“, papa je ocenio da je čovečanstvo sada na sličnoj moralnoj raskrsnici.

Papa je odlučio da predstavi encikliku „Magnifica humanitas“ („Veličanstveno čovečanstvo“) u Vatikanu, zajedno sa stručnjacima za veštačku inteligenciju, među kojima je i Kristofer Olah, suosnivač američkog giganta za veštačku inteligenciju Antropika.

U govoru posle predstavljanja enciklike, Olah je rekao da svaka laboratorija za veštačku inteligenciju, pa i njegova, funkcioniše „unutar skupa podsticaja i ograničenja koja ponekad mogu da budu u suprotnosti sa činjenjem prave stvari“.

Bilo bi pogrešno verovati da pitanja veštačke inteligencije najbolje rešavaju računarski naučnici poput mene, dodao je Olah.

„Pitanja i izazovi u vezi sa veštačkom inteligencijom su veći od istraživačke zajednice koja se njome bavi“, rekao je.

Getty Images Kristofer Olah, suosnivač američkog giganta za veštačku inteligenciju Antropika.

Papina enciklika, u kojoj se pominju i mnoge moguće zamke veštačke inteligencije, ujedno je i oštra i direktna poruka ljudima na pozicijama moći o njihovoj odgovornosti u suzbijanju „pretnji“ veštačke inteligencije.

Papa je osudio upotrebu veštačke inteligencije u ratovanju, rekavši da smanjenje ljudske kontrole nad oružjem čini još težim da se sukob smatra „pravednim“.

Upozorio je i na pokretanje trke u naoružanju pomoću veštačke inteligencije.

„Nijedan algoritam ne može da učini rat moralno prihvatljivim“, napisao je papa.

Veštačka inteligencija ne samo da ne uklanja „unutrašnju nehumanost“ rata, rekao je, već i rizikuje brže izazivanje sukoba i čini ga bezličnijim „snižavanjem praga za pribegavanje nasilju, transformišući odbranu u predviđanje pretnji i time svodeći žrtve na podatke“.

Papa je osudio i način na koji veštačka inteligencija utiče na svet, poput manipulacije fotografijama i video zapisima, što, kaže, obmanjuje ljude.

Osvrnuo se i na rizike „digitalnog kolonijalizma“, povezujući zloupotrebe kolonijalne ere sa modernim tehnološkim praksama.

U ovom dokumentu, papa je direktno uputio „hitan poziv“ onima koji razvijaju veštačku inteligenciju.

„Programeri snose posebnu etičku i duhovnu odgovornost, jer svaki dizajnerski izbor odražava viziju čovečanstva“, rekao je.

Ozbiljne su dileme koliko će sve ova inicijativa biti efikasna u uslovima brzog tehnološkog napretka.

Pokojni papa Franja napisao je 2015. encikliku Laudato Si usredsređenu na hitnu potrebu za rešavanjem klimatske krize, ali je 2023. govorio da je razočaran zbog neaktivnosti.

Koliko god da je strastven u vezi sa potrebom obuzdavanja veštačke inteligencije, papa Lav bi, poput njegovog prethodnika, mogao da se suoči sa sličnim izazovom u narednim godinama.

(05.26.2026)