Preminuo novinar i istraživač holokausta Raul Tajtelbaum

Beta pre 43 minuta

Ugledni izraelski novinar jugoslovenskog porekla Raul Tajtelbaum preminuo je prošle sedmice u Jerusalimu u 94. godini, rečeno je agenciji Beta u krugovima njegove porodice. Tajtelbaum (1931-2026) je bio ekonomski i politički komentator u vodećim izraelskim listovima i programima na radiju. Imao je istaknutu javnu ulogu kao intelektualac na levici. Sredinom devedesetih godina prošlog veka bio je dopisnik visokotiražnog dnevnika Jediot ahronot (Yedioth Ahronoth) u Bonu.

Generacije jugoslovenskih čitalaca upoznavale su se preko njegovih temeljnih i nepristrasnih analiza u Vremenu i Borbi i, ranije, u Politici i Ninu, sa zbivanjima na Bliskom Istoku.

Tajtelbaumova publicistička svedočenja o zbivanjima na Kosovu i Albaniji tokom Drugog svetskog rata doprinela su da se jasno utvrde istorijske činjenice o otporu i kolaboraciji. 

Tajtelbaum je rođen u Prizrenu gde se njegov otac, poreklom iz Galicije, posle Prvog svetskog rata sa diplomom bečkog univerziteta zaposlio kao lekar u vojsci Kraljevine Jugoslavije. Raul i njegovi roditelji pridružili su se, posle izlaska iz italijanskog logora, albanskim partizanima.  

Pripadnici SS divizije "Skenderbeg" izručili su ih s proleća 1944. Nemcima. Preko logora na beogradskom Sajmištu otpremljeni su u Bergen-Belsen kod Hamburga. Nekoliko dana posle oslobođenja tog nemačkog logora, otac mu je preminuo od bolesti i iscrpljenosti. 

Tajtelbaum je napisao, pored ostalih, knjigu "Biološko rešenje" (2008) o tome kako su izraelske i nemačke vlasti zajedno sa "Konferencijom za reparacije" osujetile da većina žrtava holokausta dobiju pojedinačno obeštećenje. 

U knjizi "Zlato holokausta: od žrtava do Švajcarske" (2001), zajedno sa Mošom Sanbarom, pokazao je kako je Švajcarska izbegla da se suoči sa svojom odgovornošću što zlato koje su nacisti opljačkali i sakrili u toj zemlji u velikom broju slučajeva nije vraćeno jevrejskim vlasnicima. 

(Beta, 26.05.2026)

