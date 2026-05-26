Šolak pokrenuo pravni postupak u Londonu protiv prodaje medija Junajted grupe

Osnivač i manjinski suvlasnik Junajted grupe Dragan Šolak i nekadašnja izvršna direktorka Viktorija Boklag pokrenuli su sudski postupak protiv tri entiteta pod kontrolom kompanije BC partners, sa ciljem da se zaustavi prodaja medijskog biznisa Junajted grupe, za koju smatraju da se sprovodi suprotno Ugovoru akcionara, saopšteno je danas.Kako se navodi u saopštenju, pravna zaštita koju Šolak i Boklag traže uključuje utvrđivanje da prodaja Junajted medija predstavlja materijalnu promenu prirode poslovanja Junajted grupe, kao i zabranu da se takva prodaja sprovede bez njihovog pristanka.

"Akcionarski sporazum daje Šolaku i Boklag ugovorna prava saglasnosti za svaku suštinsku promenu u prirodi poslovanja Junajted grupe. Uprkos tome, BC Partners je pokrenuo proces prodaje Junajted medije, koja obuhvata celokupan medijski segment, bez njihovog znanja, odobrenja ili saglasnosti", navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da bi prodaja suštinski transformisala Junajted grupu iz integrisanog medijskog i telekomunikacijskog lidera u pretežno telekomunikacionu kompaniju, čime bi bila uništena posebna vrednost objedinjene ponude usluga širom jugoistočne Evrope.

"Prva prodaja odnosi se na Adria News Network i njenu imovinu u Srbiji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori, kao i Novu BH i Novu Montenegro. Ključno je da ona uključuje N1, Novu, Radar i Danas - neke od poslednjih preostalih uređivački nezavisnih medija u Srbiji", navodi se u saopštenju.

Takođe se navodi da su Šolak i Boklag zabrinuti zbog načina na koji se ta prodaja sprovodi ali i onim što je "javno poznato kao dosadašnja praksa predloženog kupca u pogledu saradnje i prihvatanja investicija od strane pojedinih država, kao i njegovih veza s vlastima u Srbiji i mogućih posledica za slobodu medija u regiji".

Dodaje se da je pod rukovodstvom Šolaka i Boklag uređivačka nezavisnost medija Junajted medija bila zagarantovana i da je upravo zbog te nezavisnosti veliki broj gledalaca, čitalaca i novinara ukazao poverenje važnom poslu koji ti mediji rade.

"Prošle nedelje, u javnosti su se pojavili komentari i zabrinutosti u vezi sa mogućim promenama u uredničkom pristupu N1 Srbija. Deo gledalaca i medijskih eksperata već su ukazali na promene u tonu i sadržaju televizijskog izveštavanja... Medijske slobode u Srbiji i širom regiona previše su važne da bi bile tretirane kao potrošna stavka u procesu izlaska jednog privatnog investicionog fonda iz vlasništva", piše u saopštenju.

Osnivač Junajted grupe Dragan Šolak izjavio je da je bio duboko zabrinut kada je pročitao da BC partners namerava da proda poslednje preostale uređivačke nezavisne medije u Srbiji kompaniji Alpac Capital.

"Prodaja Junajted medije uništila bi integrisani telekomunikaciono-medijski model koji je građen godinama i predala neke od poslednjih preostalih nezavisnih medija u Srbiji kupcu sa zabrinjavajućim praksom prema medijskim slobodama. Nisam bio obavešten o prodaji Junajted medije niti o dogovoru sa Alpacom. BC Partners ni u jednom trenutku nije tražio, niti dobio moju saglasnost. Preduzeću sve neophodne korake, uključujući i pravne postupke, kako bih osigurao da moja prava iz Ugovora akcionara budu u potpunosti poštovana i sprovedena", naveo je Šolak.

(Beta, 26.05.2026)