Srednji kurs dinara za evro 117,4208 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas117,4208 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,1 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar slabiji je juče za 0,1 odsto i iznosi 100,8770 dinar za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 0,3 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači za 1,8 odsto, a od početka godine slabiji za 0,8 odsto.