Rud nahvalio Hamada: „Veliki talenat – čeka me težak meč“

U drugom kolu Rolan Garosa Hamad Međedović, srpski teniser, sastaje se sa Norvežaninom Kasperom Rud. Pred sam duel 16. reket sveta nahvalio je Novopazarca.

U fenomenalnoj formi dočekuje Hamad Međedović meč sa Kasperom Rudom, a uprkos tome što je Norvežanin veliki favorit, srpski teniser je već mnogo puta dokazao da je uvek posebno motivisan u takvim situacijama. Toga je svestan i Rud. Igraće srpski i norveški teniser u teškim vremenskim uslovima s obzirom na vrućinu. Međedović je u prvom kolu igrao meč od četiri seta, dok je Rud slavio protiv Safijulina posle četiri sata borbe. „Nadam se dobrom oporavku, uz dobru