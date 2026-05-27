SZO: 13 zaraženih hantavirusom na kruzeru, stabilno stanje

Broj registrovanih slučajeva hantavirusa, povezanih sa prvobitnim izbijanjem zaraze na kruzeru, povećao se na 13, objavila je danas Svetska zdravstvena organizacija (SZO).

"Španija je prijavila novi slučaj među putnicima koji su u izolaciji, čime se broj (zaraženih) popeo na 13", napisao je na Iksu (X) šef SZO Tedros Adhanom Gebrejezus.

Troje zaraženih je preminulo, ali nije bilo smrtnih slučajeva od 2. maja, naveo je on.

Gebrejezus je dodao da je situacija i dalje stabilna, kao i da zaraženi imaju adekvatnu negu.

Svi putnici broda "MV Hondius Luxury" na kom je zaraza izbila su se iskrcali u poslednje dve nedelje, prenosi agencija Rojters (Reuters).