Branilac trona na korak do finala NBA lige

Košarkaši Oklahome pobedili su na svom terenu San Antonio sa 127:114 i tako poveli sa 3:2 u finalu Zapadne konferencije NBA lige.

Oklahomu su na jednu pobedu od plasmana u veliko finale NBA lige i duela sa Njujork Niksima vodili Šej Gildžes-Aleksander sa 32 i Aleks Karuso sa 22 poena. Džared Mekejn je postigao 20 poena u svom prvom plej-of startu za aktuelnog šampiona NBA lige, Čet Holmgren je upisao 16 poena i 11 skokova, a Ajzea Hartenštajn 12 poena i 15 skokova. Za razliku od četvrte utakmice kada je Oklahoma postigla ukupno 82 poena, na ovom meču je taj broj poena ubacila već na početku