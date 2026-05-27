Pao potpis: Mladen Bojović i naredne sezone u Radničkom

Iskusni korektor Mladen Bojović i naredne sezone nosiće dres OK Radnički, čime je klub nastavio sa formiranjem tima koji će i u predstojećoj sezoni imati najviše ambicije na domaćoj i evropskoj sceni.

Bojović je tokom prethodne sezone još jednom pokazao koliko njegovo iskustvo znači ekipi Radničkog. Sigurnim partijama, velikom energijom i ogromnim doprinosom na terenu bio je jedan od oslonaca tima u najvažnijim utakmicama, a svojim odnosom prema dresu i saigračima stekao je veliko poštovanje kako u svlačionici, tako i među navijačima. Njegov ostanak predstavlja veliko pojačanje za Radnički, koji želi da zadrži prepoznatljiv šampionski mentalitet i kontinuitet