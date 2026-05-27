Srednji kurs dinara za evro 117,4203 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,4203 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,1 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar juče je neznatno promenjen i iznosi 100,9893 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 0,9 odsto nego pre mesec dana, a na godišnjem nivou viši je za 2,0 odsto, dok je od početka godine slabiji za 1,1 odsto.