Oklahoma na korak od velikog finala

Košarkaši Oklahome Tander, aktuelni vladari NBA lige, pobedili su na svom terenu u petom meču finala Zapadne konferencije San Antonio rezultatom 127:114, čime su poveli sa 3:2 u seriji. Tanderi su na pobedu od velikog finala.

Mada, ima još da se igra, a naredni meč biće odigran u Teksasu i San Antonio će imati priliku da pred svojim navijačima izbori majstoricu. Posle bledog izdanja u četvrtom meču u Teksasu, Oklahoma se razgoropadila. Dvostruki uzastopni MVP lige Šej Gildžes-Aleksander predvodio je ekipu na parketu sa 32 poena. Podršku je Kanađanin imao od rezerviste Karuza koji je ubacio 22 poena. Veliki posao odradili su Čet Holmgren i Kartenštajn, obojica su na svom kontu imala