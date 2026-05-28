Čačak ponovo bez vode: Novi kvar na cevovodu Rzav

Čačak je ponovo ostao bez vode nakon što je došlo do nove havarije na magistralnom cevovodu vodosistema "Rzav", samo nekoliko sati posle uspostavljanja vodosnabdevanja koje je trajalo dva dana.

Ceo grad je bez vode od srede uveče.

Prvi kvar na magistralnom cevovodu "Rzava" dogodio se u ponedeljak u ranim jutarnjim satima, zbog čega je Čačak bio dva dana bez vode.

Drugi kvar dogodio se u sredu, zbog čega je uveče obustavljena isporuka vode sa "Rzava", a Grad nema alternativno snabdevanje vodom, jer je nekadašnja fabrika za preradu vode ugašena pre nekoliko godina.

Iz kabineta gradonačelnika Čačka saopšteno je da će pomoć u snabdevanju vodom pružiti Kragujevac, Kosjerić, Bajina Bašta, Kraljevo, Arilje i Užice.

Dodaje se da su radovi na otklanjanju kvara na magistralnom cevovodu u toku.