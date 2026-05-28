Čačak ponovo bez vode: Novi kvar na cevovodu Rzav

Beta pre 1 sat

Čačak je ponovo ostao bez vode nakon što je došlo do nove havarije na magistralnom cevovodu vodosistema "Rzav", samo nekoliko sati posle uspostavljanja vodosnabdevanja koje je trajalo dva dana.
Ceo grad je bez vode od srede uveče.

Prvi kvar na magistralnom cevovodu "Rzava" dogodio se u ponedeljak u ranim jutarnjim satima, zbog čega je Čačak bio dva dana bez vode.

Drugi kvar dogodio se u sredu, zbog čega je uveče obustavljena isporuka vode sa "Rzava", a Grad nema alternativno snabdevanje vodom, jer je nekadašnja fabrika za preradu vode ugašena pre nekoliko godina.

Iz kabineta gradonačelnika Čačka saopšteno je da će pomoć u snabdevanju vodom pružiti Kragujevac, Kosjerić, Bajina Bašta, Kraljevo, Arilje i Užice.

Dodaje se da su radovi na otklanjanju kvara na magistralnom cevovodu u toku.

 

(Beta, 28.05.2026)

Povezane vesti »

(Foto) ovo je cev gde je došlo do havarije! Više od 100.000 ljudi nema vode u Zapadnoj Srbiji, Vojska i vatrogasci- spasioci…

(Foto) ovo je cev gde je došlo do havarije! Više od 100.000 ljudi nema vode u Zapadnoj Srbiji, Vojska i vatrogasci- spasioci na terenu

Blic pre 54 minuta
Evo kada se očekuje da Čačak ponovo dobije vodu

Evo kada se očekuje da Čačak ponovo dobije vodu

Morava info pre 15 minuta
Drama sa vodom u Čačku se nastavlja: Crveni krst poslao hiljade litara vode

Drama sa vodom u Čačku se nastavlja: Crveni krst poslao hiljade litara vode

B92 pre 34 minuta
Katastrofa u Zapadnoj Srbiji! Vojska i cisterne hitno na ulicama! (Spisak lokacija)

Katastrofa u Zapadnoj Srbiji! Vojska i cisterne hitno na ulicama! (Spisak lokacija)

Telegraf pre 44 minuta
Crveni krst dopremio više od 16.000 litara vode za Čačak i Lučane

Crveni krst dopremio više od 16.000 litara vode za Čačak i Lučane

Insajder pre 1 sat
„Rzav“, na koji je Dašić hoće da priključi Kragujevac, zbog kvara ostavio 5 gradova i opština bez vode

„Rzav“, na koji je Dašić hoće da priključi Kragujevac, zbog kvara ostavio 5 gradova i opština bez vode

Ritam grada Kg pre 1 sat
Čačak ponovo bez vode: Novi kvar na cevovodu Rzav

Čačak ponovo bez vode: Novi kvar na cevovodu Rzav

Serbian News Media pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Čačak

Društvo, najnovije vesti »

Vučić o odluci suda u Crnoj Gori: Oni ne kažu da Andrej nije u pravu, nego da mora da trpi

Vučić o odluci suda u Crnoj Gori: Oni ne kažu da Andrej nije u pravu, nego da mora da trpi

N1 Info pre 39 minuta
Magločistač: Desetine miliona dinara državnog novca završile kod povezane mreže lokalnih medija

Magločistač: Desetine miliona dinara državnog novca završile kod povezane mreže lokalnih medija

N1 Info pre 34 minuta
SRCE: GTE u Nišu i put Srbije u EU nisu kompatibilni

SRCE: GTE u Nišu i put Srbije u EU nisu kompatibilni

Beta pre 40 minuta
Vučić: Odluka suda u Podgorici o tužbi Andreja Vučića očekivana

Vučić: Odluka suda u Podgorici o tužbi Andreja Vučića očekivana

Beta pre 35 minuta
Mašinski fakultet u Beogradu apsolutni pobednik ovogodišnje Mašinijade u S.Makedoniji

Mašinski fakultet u Beogradu apsolutni pobednik ovogodišnje Mašinijade u S.Makedoniji

RTV pre 20 minuta