Trostruki grend slem finalista je bio prejak: Međedović završio učešće na Rolan Garosu

Danas pre 2 sata
Srpski teniser Hamad Međedović izgubio je u drugom kolu Rolan Garosa.

Bolji je bio Kasper Rud u tri seta 6:3, 6:2, 6:4. Međedović nije uspeo da realizuje nijednu od sedam brejk lopti koje je imao u duelu, dok je Rud u četiri navrata dolazio do brejka. Trostruki grend slem finalista je značajno manje grešio i imao je 16 neiznuđenih grešaka, dok je Međedović napravio duplo više. Rud je imao i duplo više asova, 10 naspram pet, iako je servis jedno od glavnih oružja u Međedovićevoj igri. Norvežanin će u trećem kolu igrati protiv Tomija
