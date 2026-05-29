Kirtenov naslednik na putu

Novak Đoković prvi put protiv Žoaa Fonseke za plasman u četvrto kolo (oko 15.30 časova). – Biće to još jedan zahtevan meč u pogledu kondicije, smatra naš as. – Uživaću u svakom trenutku i poenu protiv idola i najboljeg igrača svih vremena, kaže Brazilac

Posle francuskih izazova vreme je za mladu nadu iz Brazila. Sledeći Rodžer Federer, naslednik Gustava Kirtena, jedan od najtalentovanijih i perspektivnijih igrača na ATP turneji, pobednik Nekst džen takmičenja 2024, jedan od onih koji može da se priključi Karlosu Alkarasu i Janiku Sineru... U poslednjih dve godine, mnogo epiteta stiglo je na račun Žoaa Fonseke, današnjeg protivnika Novaka Đokovića za plasman u četvrto kolo Rolan Garosa. Biće to prvi duel Srbina i