Letnje zadušnice uoči praznika Svete Trojice

Duhovske zadušnice, u narodu poznate kao letnje, obeležavaju se danas pred Silazak Svetog Duha. Po običajnom kalendaru, izlazak na groblja tokom zadušnica smatra se obavezom srodnika, a ako to nije moguće, sveća može da se zapali i u crkvi.

Vernici Srpske pravoslavne crkve i drugi pravoslavni hrišćani duhovske zadušnice posvećuju umrlim precima i posećuju grobove, pale sveće i služe pomene. Na dan kada se obeležavaju ove zadušnice, u crkvama se služi sveta liturgija i parastos, čita molitva za sve umrle u svim vremenima. Na grobljima se pale sveće, a sveštenici daju pojedinačne parastose, moleći Gospoda da bude milostiv prema pokojnicima. Po običajnom kalendaru, izlazak na groblja tokom zadušnica