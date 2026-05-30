Radonjić nije više trener Zenita

Crnogorski stručnjak Dejan Radonjić nije više trener košarkaša Zenita iz Sankt Peterburga, saopštio je ruski klub.

Kako se navodi, Zenit i Radonjić su sporazumno raskinuli ugovor. Radonjić je 28. januara ove godine preuzeo Zenit, a na 31 utakmici zabeležio je 20 pobeda. Zenit je u četvrtak eliminisan u polufinalu VTB lige od UNIKS-a rezultatom 4:3 u pobedama. Crnogorski trener je tokom karijere trenirao Crvenu zvezdu, Budućnost iz Podgorice, Bajern Minhen, Panatinaikos i Bahčešehir.