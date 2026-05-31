Udruženje: Trans devojka i njen partner brutalno pretučeni u Beogradu

Beta pre 1 sat

Udruženje Da se zna saopštilo je danas da su u noći između četvrtka i petka, 28. i 29. maja, trans devojku Mateju (dreg kraljicu Dee Amon) i njenog partnera pretukla dvojica nepoznatih napadača u blizini Geneks kule, u Beogradu.

Kako je navedeno, napadači su bili zajedno sa njima u gradskom prevozu i izašli na istoj stanici, nakon čega su ih pojurili.

"Slučaj je prijavljen Policijskoj stanici Novi Beograd zajedno sa predatim lekarskim izveštajima o konstatovanim telesnim povredama. Tokom davanja izjava u policiji, policijski službenici su izjavljivali homofobične komentare i negirali Matejin rodni identitet obraćajući joj se u muškom rodu, uključujući i u službenom zapisniku", istaklo je udruženje.

Udruženje im je obezbedilo advokata i psihološku podršku i biće sa njima tokom celog postupka.

Upozorilo je na "drastično pogoršanje bezbednosti LGBT+ osoba u Srbiji i potpuno odsustvo procesuiranja odgovornih za napade iz mržnje".

Ukoliko tužilaštvo nastavi da ignoriše zločine iz mržnje, to će biti dodatni motiv novim napadačima da sa napadima nastave, čime ulazimo u vreme potpune nesigurnosti za živote LGBT+ osoba u Srbiji, ukazalo je Udruženje Da se zna.

(Beta, 31.05.2026)