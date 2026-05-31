Podeljeno 400.000 trakica u Hramu Svetog Save

Više od 400.000 trakica je do subote u ponoć podeljeno vernicima tokom poklonjenja Pojasu presvete Bogorodice, prenela je danas Televizija Hram.

Poglavar Srpske pravoslavne crkve patrijarh Porfirije u subotu, 6. juna služiće liturgiju pred Pojasom presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save na Vračaru. Tada će Pojas biti ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Ispred Hrama Svetog Save danima su redovi vernika koji čekaju više sati kako bi celivali tu relikviju. Pojas presvete Bogorodice stigao je u Beograd 20. maja povodom obeležavanja Spasovdana, kada se našao na čelu Spasovdanske litije.