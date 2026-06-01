Tragedija u Vranju: Policajac usmrtio pešaka i pobegao

Policijska uprava (PU) Vranje uhapsila je F. A. (25), pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), za kojeg se sumnja da je, u noći između 29. i 30. maja, u okolini Vranja, usmrtio pešaka (50).

Pripadnici MUP-a u Vranju, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva (OJT) u ovom gradu, uhapsili su F. A. iz okoline Vranja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći povređenom licu u saobraćajnoj nezgodi. „Sumnja se da je F. A, policajac PU u Vranju, van dužnosti, u noći između 29. i 30. maja ove godine, u okolini Vranja, vozeći automobil, udario pedesetogodišnjeg pešaka i udaljio se