Predsednik Vlade Srbije razgovarao s predsednicom Interparlamentrne unije

Beta pre 29 minuta

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut je danas razgovarao s Tulijom Akson, predsednicom Interparlamentrne unije (IPU) koja je sa Skupštinom Srbije u Beogradu priredila Globalnu konferenciju parlamentarki "Unapređenje pariteta: Rušenje barijera rodnih stereotipa i negativnih društvenih normi".

Mcut je rekao gošći da je "Srbija opredeljena za osnaživanje žena na svim poljima, kako političkom, tako i ekonomskom i privrednom polju", prenela je Vlada.

Istakao je da su u Vladi pojedini resori opredeljeni za rad na tim pitanjima i podsetio da su žene u Srbiji i poslanice, i članice Vlade ili su njome predsedavale.

Po rečima Macuta, "Srbija je jedna od najstarijih parlamentarnih zemalja u Evropi, koja danas ima značajno učešće žena u parlamentu i institucijama, zakonske mehanizme koji su povećali zastupljenost žena, mada i dalje postoji prostor za napredak".

Predsednica IPU Tulija Akson je rekla da joj je izuzetno drago što se u Srbiji posvećuje velika pažnja važnim temama, kao što je pozicija žena u društvu.

Ocenila je da će Beogradska deklaracija koja bi trebalo da bude usvojena na kraju Konferencije, na kojoj učestvuju predstavnice iz oko 65 država, biti važan korak da se obezbedi još veća zastupljenost žena u parlamentima širom sveta.

(Beta, 02.06.2026)

