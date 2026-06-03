Oglasio se Milićev advokat, dostavljena integralna izjava koju je Milić dao tužilaštvu

Danas pre 19 minuta  |  Uglješa Bokić
Oglasio se Milićev advokat, dostavljena integralna izjava koju je Milić dao tužilaštvu

Advokatska kancelarija Vasiljević Legal i advokat Aleksandar Vasiljević koji zastupa Veselina Milića prvi put se javno oglasila o slučaju ubistva na Senjaku zbog kojeg je bivši načelnik beogradske policije u pritvoru.

U saopštenju se navodi da su se na ovaj potez odlučili nakon tri nedelje od započinjanja krivičnog postupka prema Miliću. „Nakon tri nedelje od započinjanja krivičnog postupka prema našem branjeniku Veselinu Miliću, advokatska kancelarija Vasiljević Legal i advokat Nemanja Vasiljević kao Milićev branilac rešili smo da prekinemo medijsku ćutnju koju smo smatrali primerenom za ovu fazu krivičnog postupka iz krajnje profesionalnih razloga. Međutim, kako i posle tri
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