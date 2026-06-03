Srednji kurs dinara za evro 117,4054 dinara

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,4054 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,4054 dinara, što je neznatna promena u odnosu na juče, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je neznatno promenjen i iznosi 100,8291 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 0,2 odsto nego pre mesec dana, a na godišnjem nivou viši je za 1,7 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,9 odsto.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Srednji kurs dinara za evro u sredu 117,4054 dinara

Srednji kurs dinara za evro u sredu 117,4054 dinara

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

14 odsto više nego prošle godine: Sa niškog aerodroma u maju prevezeno 37.814 putnika

14 odsto više nego prošle godine: Sa niškog aerodroma u maju prevezeno 37.814 putnika

Kurir pre 49 minuta
Srednji kurs dinara za evro u sredu 117,4054 dinara

Srednji kurs dinara za evro u sredu 117,4054 dinara

Telegraf pre 1 sat
Srednji kurs dinara za evro 117,4054 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,4054 dinara

RTV pre 2 sata
Sa niškog aerodroma u maju prevezeno 37.814 putnika, 14% više u odnosu na maj 2025.

Sa niškog aerodroma u maju prevezeno 37.814 putnika, 14% više u odnosu na maj 2025.

Telegraf pre 2 sata
Kakav tigar, takva i berza

Kakav tigar, takva i berza

Radar pre 3 sata