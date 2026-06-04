Vodič kroz istoriju lopti Mundijala, njihove vrline i mane

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Vodič kroz istoriju lopti Mundijala, njihove vrline i mane

Bilo da se zove Tango, Džabulani ili Trionda, da je napravljena od kože ili veštačkog materijala, crno-bela ili šarena, kada se nađe u protivničkoj mreži, donosi radost igračima i navijačima reprezentacija širom sveta već skoro 100 godina.

Početne stranice istorijske čitanke mundijalskih lopti ispisane su na nesvakidašnji način, tako što je na prvom Svetskom prvenstvu u fudbalu 1930. godine u Urugvaju finale odigrano dvema različitim – Tijento i T-model. Na svakom narednom prvenstvu, druga lopta se kotrljala po travnatim fudbalskim tepisima, da bi od 1970. proizvodnja ekskluzivno pripala kompaniji Adidas. Vremenom su lopte usavršavane i modernizovane, a pored naziva, menjao se i dizajn,
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